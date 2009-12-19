Канада виділила 254 млн. дол. на супутниковий зв'язок в Україні

Канада виділила 254 млн. дол. на реалізацію проекту зі створення в Україні національної системи супутникового зв`язку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це заявив заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК.

Він зазначив, що 15 грудня цього року Корпорація розвитку експорту Канади відповідно до раніше досягнутих з українською стороною домовленостей оприлюднила рішення про виділення коштів у сумі 254 млн. дол. для фінансування цілісної програми зі створення в нашій державі національної системи супутникового зв`язку.

Головним підрядником проекту є канадська компанія «Макдональд Детвайлер енд Асошіейтс Корпорейшн» (MDA), яка вважається провідним світовим виробником інформаційних систем для супутників зв`язку.

Як наголосив А.ГОНЧАРУК, у взаємодії з Національним космічним агентством України канадською компанією буде збудовано і запущено телекомунікаційний супутник, побудовано два наземних контрольних центри та іншу відповідну інфраструктуру. Супутник забезпечуватиме пряму телевізійну трансляцію і високошвидкісний інтернет-доступ на всій території України та сусідніх країнах.

Ефективне функціонування національної системи супутникового зв’язку забезпечить не тільки відповідний технічний рівень роботи інформаційних систем під час проведення заходів фінальної частини Євро-2012, а й гарантуватиме перехід українських систем зв’язку та інформації на якісно новий рівень, який відповідає вимогам постіндустріального суспільства, підкреслив заступник глави Секретаріату Президента України.

А.ГОНЧАРУК також підкреслив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО вітає початок реалізації спільного українсько-канадського проекту розбудови інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури України в рамках виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

*** Корпорація розвитку експорту Канади (EDC) є канадською експортною кредитною агенцією, що пропонує інноваційні комерційні рішення для допомоги канадським експортерам та інвесторам реалізувати власні бізнес-проекти за кордоном.

Послугами EDC щороку користуються понад 8,3 тис. канадських компаній та їхніх іноземних клієнтів на ринках більш як 200 країн світу. EDC – фінансово самостійна організація та визнаний лідер у галузях фінансового звітування, економічного аналізу та управління персоналом.

Як повідомляв УНІАН, у серпні цього року прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що український супутник зв`язку може бути запущений у вересні 2011 року. На сьогодні спільно з Канадою вже відпрацювала програму виробництва і запуску супутника зв`язку, додала прем`єр.