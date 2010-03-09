У Бельгії вийшла перша в Європі 3D-газета
17:38, 09 березня 2010Наука та IT
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Продають разом з окулярами
Сьогодні в Бельгії вийшла перша газета у форматі 3D.
Про це повідомляє «Газета.ру» з посиланням на портал StereoscopyNews.
Кожному покупцю щотижневої спортивної газети La Derniere Heure пропонуються спеціальні безкоштовні окуляри, які дадуть можливість дивитися всі фотографії на сторінках видання у тривимірному зображенні.
«Це прем`єра для Бельгії і, можливо, для Європи», – заявив головний редактор газети Убер ЛЕКЛЕРК.
За його словами, газета надрукована на «папері вищої якості, білішому, що забезпечує кращий ефект».
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