Віце-прем`єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО заявляє, що Україна планує стати співзасновником світового центру ядерних досліджень, який створюється на базі Центру європейських ядерних досліджень (ЦЕРН).

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.СЕМИНОЖЕНКО повідомив на прес-конференції у Кабінеті міністрів України.

"Зараз готується звернення прем’єр-міністра України до центру (ЦЕРН) з тим, щоб ми більш енергійно продовжували співробітництво. Це буде дійсно реальна новина, особливо якщо враховувати, що центр зараз перетворюється у світовий центр", - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

За його словами, підставою для посилення участі України у ЦЕРН є участь українських вчених у міжнародній дослідницькій програмі Великого адронного колайдера. "Там наші матеріали, детектори, технології...", - уточнив віце-прем`єр.

У свою чергу, один з ініціаторів участі українських вчених у цьому проекті, професор Геннадій ЗИНОВ’ЄВ додав, що сьогодні, 30 березня, під час експерименту була здійснена перша спроба зіткнення протонів. "Сьогодні, напевно, те, що зміниться в результаті зіткнення, буде новим, рекордним і, очевидно, буде відкриттям. І наше завдання – добиватися, щоб співавторами цих відкриттів були і українські вчені", - наголосив він.

Довідка УНІАН. Угода про створення ЦЕРН була укладена в Парижі 29 червня - 1 липня 1953 року представниками 12 європейських країн. Організація була створена 29 вересня 1954 року.

Зараз до ЦЕРН входять 20 країн. Статус спостерігача мають Єврокомісія, Ізраїль, Індія, Росія, США, Туреччина, ЮНЕСКО та Японія.