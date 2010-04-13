Nokia представила три нові телефони

Корпорація Nokia 13 квітня представила три нові телефони, орієнтовані на обмін повідомленнями і соціальні мережі, - Nokia C3, C6 і E5.

Мобільник Nokia C3 став першим пристроєм з QWERTY-клавіатурою під управлінням ОС Series 40. Телефон коштуватиме 90 євро без урахування податків і субсидій. Він оснащений модулем Wi-Fi, двомегапіксельною камерою і кольоровим 2,4-дюймовим дисплеєм. У продажу Nokia C3 з`явиться в другому кварталі 2010 року.

Nokia C6 оснащений сенсорним екраном з діагоналлю в 3,2 дюйма і QWERTY-клавіатурою. У мобільник вбудована п`ятимегапиксельная камера з автофокусуванням і спалахом. Також у C6 встановлено карти Ovi Maps з можливістю навігації. Телефон також почне продаватися в другому кварталі 2010 року за ціною в 220 євро.

Смартфон Nokia E5 призначений в першу чергу для бізнес-аудиторії і схожий з такими пристроями, як Nokia E72 і Nokia E63. Він підтримує найпопулярніші корпоративні системи обміну повідомленнями - Lotus Notes і Microsoft Exchange. Nokia E5 надійде в продаж у третьому кварталі 2010 року і коштуватиме 180 євро.

Лента.ру