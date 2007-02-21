ЛАЗ готує нову модель швидкісного трамвая

Найбільший в Україні виробник автобусів ЗАТ "Львівський автомобільний завод" ("ЛАЗ", м. Львів) планує в 2007 році почати виробництво трамваїв. Про це повідомив голова наглядової ради ЛАЗу Ігор ЧУРКІН, сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, зараз завершується процес створення конструкторської документації на нову модель швидкісного (до 120 км/год) трамвая.

При цьому він додав, що трамвай буде завдовжки до 36 метрів з низьким рівнем підлоги, а також з низьким рівнем шуму.

Довідка УНІАН. Львівський автомобільний завод спеціалізується на випуску міських, приміських і туристичних автобусів різних типів і модифікацій і тролейбусів. Потужність підприємства – 3 тис. автобусів на рік. Завод поставляє свою продукцію до України, Росії, інших країн СНД. Моделі "ЛАЗ" становлять майже 30% всього автобусного парку СНД.

У 2006 році ЛАЗ збільшив виробництво на 35,5%, порівняно з 2005 роком, до 224,879 млн. грн. У 2006 році завод виробив 335 одиниць техніки (автобуси і тролейбуси).