В Україні подана перша електронна заявка на винахід

Сервером ДП “Український інститут промислової власності” одержана перша електронна заявка на винахід із застосуванням електронного цифрового підпису.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного департаменту інтелектуальної власності, заявку підготувала та надіслала патентний повірений Тетяна ЛІСНА за дорученням заявника – ТОВ “ТАКТОНА”. Усі необхідні документи подані з накладеним електронним цифровим підписом, який ідентифікує підписувача та підтверджує цілісність набору даних електронної заявки.

"Представлений першою електронною заявкою винахід належить до галузі двигунів, зокрема двигунів внутрішнього згоряння, і може бути використаний при створенні камер згоряння двигунів з іскровим запаленням", - повідомили у Державному департаменті інтелектуальної власності.

Як зазначив заступник голови держдепартаменту Володимир ДМИТРИШИН, перехід до безпаперової форми обробки документів у процесі набуття прав на об’єкти промислової власності має дуже важливе значення. Так, за його словами, така автоматизація процесу обробки даних значно прискорює процедуру опрацювання документів, функціонально та технічно спрощує роботу з ними; позбавляє потреби здійснення зайвих технологічних процесів, пов’язаних з оцифруванням тих носіїв, які надходять у паперовому вигляді; здешевлює та прискорює отримання заявниками охоронних документів на об’єкти промислової власності.

В.ДМИТРИШИН зауважив, що у патентному відомстві Японії, наприклад, вже з 2005 року 95% усіх документів зберігається саме в безпаперовому електронному вигляді.

Український інститут промислової власності працює вже майже 5 років над впровадженням безпаперових форм обміну інформацією та набуття прав на об’єкти промислової власності. За словами В.ДМИТРИШИНА, складність вирішення цього питання в Україні зумовлена багатьма факторами, які стосуються як технічних засобів, так і законодавчих аспектів впровадження безпаперових технологій.