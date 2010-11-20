Комп'ютерний вірус вразив ядерну програму Ірану

Метою комп`ютерного вірусу Stuxnet, виявленого в комп`ютерах в Ірані, могла бути ядерна програма країни, повідомляє Лента.ру з посиланням на експертів New York Times.

На думку фахівців, які вивчили код Stuxnet, кібервірус був націлений на виведення з ладу центрифуг із збагачення урану. Дослідження було проведене американською компанією Symantec, що займається програмами комп`ютерної безпеки.

Експерти компанії повідомили, що метою програми була зміна частот обертання конвертера, що подає енергію і контролює швидкість двигуна центрифуги. Різке зниження і підвищення швидкості обертання конвертера виводило двигун з ладу. За словами експерта компанії Symantec Еріка Чина (Eric Chien), зміна швидкості порушувала нормальний цикл роботи промислових процесів. Через це могли статися збої в роботі сотень центрифуг на іранських заводах із збагачення урану.

Міжнародні інспектори підтвердили, що з літа 2009 року Іран був вимушений сотнями замінювати свої центрифуги, оскільки вони працювали із збоями.

Водночас президент Інституту з науки і міжнародної безпеки Девід Олбрайт (David Albright) заявив, що "не знайшов прямих доказів" таких заяв, хоча така інтерпретація фактів здається йому правдоподібною.

The New York Times наголошує, що висновки експертів не є остаточним.

Шкідницька програма Stuxnet була виявлена на комп`ютерах Ірану, Індії, Індонезії і інших країн в 2010 році.

Раніше експерти заявляли, що Stuxnet був створений для атаки на промислове устаткування, яке випускає німецький концерн Siemens.

Походження комп`ютерного "хробака" залишається нез’ясованим.