Росія концентрує ядерну промисловість

Головним правонаступником Федерального агентства з атомної енергії (Росатом) стане профільна державна корпорація, повідомило джерело в уряді РФ. Із створенням такої корпорації буде завершено побудову єдиної системи управління російською атомною галуззю.

Як повідомлялося, для управління і консолідації цивільної частини атомної галузі нині створюється компанія "Атоменергопром". Її створення було сьогодні остаточно затверджено указом президента РФ Володимира Путіна.

За словами джерела, наступним завданням уряду є формування структури, яка візьме на себе управління не тільки цивільною галуззю, а й усім ядерно-збройовим комплексом, ядерною і радіаційною безпекою, а також наукою в атомній галузі. Такою структурою має стати єдина державна корпорація, про створення якої вперше публічно заявив президент в ході щорічного послання Федеральним Зборам 26 квітня 2007 р.

До нової корпорації перейде тільки частина функцій Росатома. Зокрема, це стосується майнових прав. Зокрема, в перспективі держкорпорація одержить 100% акцій "Атоменергопрому", ФГУПи збройового комплексу, науково-дослідні інститути та ін. Корпорація зможе управляти також акціями суміжних з атомною галузей. За своєю структурою держкорпорація буде більш за все схожа на некомерційну організацію з державним майном, зазначив співрозмовник. Голову цієї корпорації призначатиме президент РФ.

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