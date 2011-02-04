Google запропонувала хакерам зламати Chrome

Компанія Google запропонувала учасникам змагання хакерів Pwn2Own, яке відбудеться у Ванкувері 9 березня 20 тисяч доларів за злом браузера Chrome.

У рамках конкурсу буде організовано змагання зі злому IE, Firefox і Safari. У разі успіху організатори заходу пообіцяли виплатити хакерам по 15 тисяч доларів за кожен веб-оглядач.

Спочатку Google Chrome не хотіли допускати до конкурсу, тому що він базується на тому ж движку, що і Safari. Інтернет-корпорація вмовила організаторів Pwn2Own після того, як заснувала власний приз у розмірі 20 тисяч доларів.

На двох останніх Pwn2Own, що відбулися в 2009 і 2010 роках, учасники змагань не змогли зламати Google Chrome з метою віддаленого виконання коду, у той час як Internet Explorer, Firefox і Safari не встояли перед хакерами Pwn2Own.

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