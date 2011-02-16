Азаров доручив готувати закон про ринок ІТ-технологій

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації на чолі з Володимиром СЕМИНОЖЕНКОМ підготувати законопроект про ринок ІТ-технологій.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду.

«Володимиру СЕМИНОЖЕНКУ доручено розробити законопроект, в якому були б прописані характеристики цього ринку, можливість створення експертного органу з визначення суб`єктів ІТ-ринку, оскільки ця галузь розвивається дуже активно», - зазначив М.АЗАРОВ 14 лютого під час ознайомлення з діяльністю компанії «Інком», яка спеціалізується на роботі у сфері сучасних комунікацій та інформаційних технологій.

Під час спілкування з представниками компанії було досягнуто домовленість про те, що представники ІТ-галузі братимуть участь у роботі Академічного інноваційного університету.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за доцільне знизити ставки відрахувань до соціальних фондів для підприємств, які працюють у IT-індустрії.