У російських потягах з`являться купе ”М” і ”Ж”

З 1 липня цього року пасажири російських залізниць зможуть вибирати, в якому купе подорожувати - в чоловічому, жіночому або змішаному, передає Бі-бі-сі.

Компанія "Російські залізниці" повідомляє, що ця послуга вводиться на всіх потягах дальнього спрямування, і всі витрати, пов`язані з розділенням пасажирів, компанія бере на себе. Вартість квитка при цьому не зміниться.

Передбачається, що тип купе вказуватимуть у відповідній графі проїзного документа. "Самі купе в потягах не маркуються, оскільки за внутрішнім змістом один від одного не відрізняються", - сказано в повідомленні компанії.

З 15 січня "РЖД" як експеримент ввела купе з маркуванням "М", "Ж" і "С" на деяких потягах, що курсують на декількох популярних напрямах.

"Нова пропозиція компанії була підтримана і схвалена пасажирами", - повідомляють "Российские железные дороги".

Це не перша спроба ввести розділення на чоловічі і жіночі купе в Росії. Подібні нововведення з`явилися ще в 2005 році в потягах "Махачкала-Москва", "Москва-Мінськ", і фірмових потягах, якы слідують з Казані, Чебоксар і Іжевська. Проте тоді продовження ці експерименти не дістали.

На пострадянському просторі експеримент розділення пасажирів був успішно введений в практику лише в Україні. Вагон №7 потягу "Харків-Київ" з 2002 року розділений на жіночі і чоловічі купе, а квитки в цей вагон незмінно користуються попитом.