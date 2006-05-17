США випробують бомбардувальник на паливі з вугілля

Військово-повітряні сили США проведуть випробування бомбардувальника B-52, який використовує паливо на основі природного газу, повідомляє Terradaily.com. Експеримент проводиться в рамках програми міністерства оборони США "Гарантоване паливо" (Assured Fuel Initiative) із забезпечення збройних сил паливом американського виробництва.

Для випробувань, які пройдуть на авіабазі Едвардс у вересні цього року, підготовлено один літак B-52. Два з вісьмох двигунів стратегічного бомбардувальника використовуватимуть комбіноване пальне на основі авіаційного гасу JP-8 і синтетичного реактивного палива Фішера-Тропша (Fischer-Tropsch) на основі природного газу.

Альтернативне пальне може виготовлятися з природного газу, вугілля, горючих сланців з використанням процесу Фішера-Тропша, розробленого в Німеччині в 1920-х роках.

Донині використання даної технології було нерентабельним, проте постійне зростання цін на нафту робить виробництво синтетичного палива економічно виправданим, особливо враховуючи значні запаси кам`яного вугілля і природного газу, якими мають в своєму розпорядженні США.

За своїми хімічними властивостями реактивне паливо, одержане за допомогою процесу Фішера-Тропша, є близьким до традиційного авіаційного гасу. Основним завданням випробувань є вивчення експлуатаційних властивостей нового пального, його стабільності в різних температурних умовах, і сумісності з використовуваними у ВПС США авіаційними двигунами.

Лента.ру