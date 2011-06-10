Хакери виступили на захист порнографії в Туреччині

Міжнародноє хакерське товариство Anonymous провело масову атаку на сайти державних турецьких структур на знак протесту проти наміру властей посилити правила користування інтернетом. Про це з Туреччини повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Як заявили хакери на одному з веб-сайтів, операція під назвою "Туреччина" була спрямована проти Департаменту з інформаційних технологій, який вирішив обмежити вільний доступ в інтернет з серпня ц.р. Головна сторінка департаменту в мережі досі недоступна для користувачів.

Представник відомства повідомив, що задля захисту молодого населення країни від порнографії всі інтернет-провайдери будуть зобов`язані використовувати спеціальні пакети програм: стандартний, дитячий, сімейний, домашній.

Багато користувачів, проте, протестують проти нових правил, які, на їх думку, полягають у масовій фільтрації сайтів і є рівносильними введенню цензури.

Міжнародна хакерська група Anonymous здобула популярність після атак на відомі інтернет-ресурси ряду організацій, компаній і держустанов, зокрема сайт звукозаписувальної компанії Warner, сервери компанії Sony, Bank of America, офіційний сайт Північноатлантичного союзу.