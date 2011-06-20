Юзера засудили на два роки за користування чужим трафіком

У Республіці Алтай (Російська Федерація) винесено звинувачувальний вирок щодо громадянина К., який зламав комп`ютерну мережу ВАТ "Сибіртелеком".

Як повідомили в прокуратурі регіону, в судовому засіданні було встановлено, що К., перебуваючи у себе вдома, використовуючи персональний комп`ютер, в період з 3 червня 2009 р. до 5 лютого 2010 р. здійснював неправомірний доступ до комп`ютерної мережі інтернет, незаконно використовуючи логін і пароль, що належать місцевому вузлу технічної експлуатації Гірничо-Алтайської філії ВАТ "Сибіртелеком".

"Згідно з детальною статистикою сеансів віддаленого мережевого доступу, загальна тривалість виходу в інтернет під чужим паролем і логіном склала 1 тис. 881 година 7 хвилин 38 секунд, що призвело до необгрунтованої оплати філіалом ВАТ "Сибіртелеком" послуг з`єднання мережі інтернет в сумі 288 тис. 323 руб. (понад 10 тис. доларів)", - цитує матеріали слідства РосБізнесКонсалтинг.

Суд визнав К. винним за ч.1 ст. 272 Кримінального кодексу РФ (неправомірний доступ до комп`ютерної інформації, що охороняється законом), ч.2 ст. 165 КК РФ (спричинення майнового збитку власникові майна шляхом обману) і засудив його до 2 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 2 роки.