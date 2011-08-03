Експерти з комп'ютерної безпеки виявили всесвітню хакерську атаку

Організація об`єднаних націй приступила до збору доказів, що її комп`ютерну мережу дійсно атакували хакери.

Про це, як передає РІА «Новости», повідомив на брифінгу офіційний представник генерального секретаря ООН Мартін НЕСІРКІ.

"Місія ООН у Женеві почала збір фактів, щоб з`ясувати, чи дійсно було здійснено так званий злом", - сказав він.

За словами М.НЕСІРКІ, експерти "аналізують під`єднання до мережі за період із вересня 2008 по грудень 2010 року".

"На завершення цього аналізу піде декілька днів", - повідомив М.НЕСІРКІ.

Кіберзлочинці протягом декількох років здійснювали атаки на сайти міжнародних організацій, включаючи ООН, повідомила компанія McAfee - один із лідерів у виробництві комп`ютерних антивірусів. Її експерти з комп`ютерної безпеки виявили наймасштабнішу на сьогоднішній день серію хакерських атак, яка торкнулася мереж 72 організацій, включаючи ООН, урядів різних країн і компаній по всьому світу.

Атаки тривали впродовж п`яти років, а їх жертвами стали уряди США, Тайваню, Індії, Південної Кореї, В`єтнаму та Канади, Асоціація держав Південно-Східної Азії (ASEAN), Міжнародний олімпійський комітет, Всесвітнє антидопінгове агентство та інші організації. У списку постраждалих також 13 оборонних компаній, підприємства енергетичної, комп`ютерної, будівельної галузі тощо. Абсолютна більшість цілей хакерів розташовуються на території США.

Метою атак була крадіжка секретної інформації, вважають у McAfee. У випадку з ООН хакери зламали систему секретаріату ООН у Женеві в 2008 році й упродовж майже двох років мали доступ до секретних документів.

Перший злом із цієї серії датується серединою 2006 року, проте в McAfee не виключають, що атаки могли початися й раніше. Деякі проникнення тривали протягом місяця, а найдовша атака на Олімпійський комітет однієї з азіатських країн тривала 28 місяців.