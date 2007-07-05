Китай запустив супутник нового покоління

Китай здійснив успішний запуск супутника зв`язку нового покоління "Чжунсин-6Б", повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Сіньхуа.

Супутник "Чжунсин-6Б" був запущений Сичанського космодрому, розташованого в південно-західній провінції Сичуань. За 26 хвилин після запуску супутник відокремився від ракети і зайняв свою орбіту.

Супутник зв`язку "Чжунсин-6Б" призначений для надання високоякісних послуг в трансляції радіо- і телепередач.

Апарат, час служби якого розрахований на 15 років, був розроблений французькою космічною компанією Alcatel Alenia Space. За даними агентства, апарат виведений на орбіту за допомогою ракети-носія "Чанчжен-3Б". Проведений запуск став 101 польотом ракет-носіїв серії "Чанчжен" ("Великий похід").