Ноутбуки дешевшають, сервери дорожчають

У другому кварталі 2011 року обсяг ринку IT й офісної техніки в Україні становив 2,16 млрд. грн, що на 44% більше, порівняно з другим кварталом 2010 року.

Про це йдеться в результатах дослідження компанії GFK Ukraine, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, показник зростання обсягу продажів (кількості) стаціонарних комп`ютерів у другому кварталі 2011 року становив 20%. Водночас у грошовому еквіваленті зростання становило 46%, що обумовлене підвищенням середньої ціни в результаті продажів серверних комп`ютерів у корпоративному каналі.

Діаметрально протилежна ситуація спостерігалася на ринку портативних комп`ютерів (ноутбуків). При зростанні на 93% у кількісному вимірюванні, зростання в грошовому еквіваленті становило лише 51%. Це можна пояснити поступовим зниженням середньої вартості ноутбуків протягом року. Так, вартість ноутбука в другому кварталі 2011 року становила близько 4 157 грн., що на 17% нижче показника другого кварталу 2010 року.

Частка нетбуків на ринку всіх портативних комп`ютерів зменшилася, порівняно з першим кварталом 2011 р., з 17,3% до 15%. Тенденції до подальшого зростання цього сегменту не спостерігається.

Технологічно нові планшетні комп`ютери, які недавно з`явилися на українському ринку, за своїми технічними показниками близькі до нетбуків. Як вважають у GFK Ukraine, ймовірно, з часом вони зможуть частково потіснити сегмент нетбуків. Проте на сьогоднішній день вартість планшета залишається одним із вирішальних чинників покупки. У другому кварталі 2011 року вартість такого пристрою становила 5 240 грн., а обсяг ринку становив близько 9 800 одиниць. Для порівняння, середня ціна в попередньому кварталі була вища на 11% (5 870 грн.).

Дані GFK Ukraine по ринку засновані на дослідженнях, які проводить панель Retail and Technology (Панель роздрібної торгівлі). Панель роздрібної торгівлі містить дані з понад 190 тис. роздрібних торгових точок у всьому світі.