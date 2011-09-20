Японія збудує сміттєпереробні заводи у найбільших містах України

Японія збудує нові заводи з переробки сміття у містах-мільйонниках України.

Про це йшлося під час зустрічі міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського з президентом Організації з розробки нових енергетичних та промислових технологій (НЕДО, Японія) Хідео ХАТО, повідомили УНІАН у прес-службі Мінприроди.

Зокрема, в ході зустрічі були погоджені проекти, які в найближчій перспективі будуть реалізовуватись в рамках Кіотського протоколу.

Х.ХАТО відзначив, що особливу підтримку матимуть проекти будівництва нових потужностей із переробки сміття. «Ми готові сприяти використанню новітніх технологій у цій сфері»,- відзначив президент НЕДО.

Сторони приділи особливу увагу питанню реконструкції та модернізації київського сміттєпереробного заводу «Енергія», що дозволить значно покращити стан довкілля в столиці. Наступним важливим кроком в рамках співпраці України та Японії буде будівництво нових заводів з переробки сміття у містах-мільйонниках.

«В проектах, які вирішать проблему сміття у найбільших містах України, зацікавлені обидві сторони, і ми розпочнемо реалізовувати їх в найкоротші терміни», - наголосив М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.