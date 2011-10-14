У перший день продажу iPhone4S побив усі рекорди

08:55, 14 жовтня 2011
Наука та IT
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Новий смартфон iPhone4S сьогодні надійде в продаж в магазини США, Канади, Австралії, Франції, Німеччини, Британії і Японії.

Дизайн нового пристрою не відрізняється від попередньої моделі, але характеристики набагато покращені. iPhone4S має двоядерний процесор. Це дозволило в рази прискорити графічні можливості в порівнянні зі звичайною четвіркою. Удвічі виросла швидкість завантаження даних. Крім того новинка оснащена системою, яка розпізнає мову, перетворюючи її на текстове повідомлення, а також відповідає на запитання. Раніше шанувальники продукції Apple чекали, що восени компанія представить новий iPhone5. Проте на презентації в своїй штаб-квартирі на початку жовтня компанія Apple анонсувала інший пристрій.

Цікаво, що вже в перший день попередніх продажів у США новий пристрій одержав більше мільйона замовлень. Це абсолютний рекорд, відзначають експерти. Оскільки до цього найпопулярніша модель смартфона iPhone4 в перший день зібрала лише 600 тисяч заявок. Неймовірний ажіотаж експерти пояснюють смертю одного із засновників компанії Apple Стіва Джобса. Таким чином американські користувачі віддають дань пам'яті геніальному розробникові.

Эхо Москвы

 

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