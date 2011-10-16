Вулиця Джобса має нагадувати про втрачений потенціал України

У Тернополі пропонують одну з вулиць назвати іменем засновника корпорації Apple Стіва Джобса.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною ініціативою виступив позафракційний депутат обласної ради Степан БАРНА.

«Учора я офіційно звернувся до Тернопільської міської ради з пропозицією назвати одну з вулиць нашого міста на честь знакової постаті сучасності – Стіва Джобса. Ця вулиця має стати символом втраченого потенціалу України у високих технологіях. Адже один з перших комп’ютерів був створений саме на території нашої держави. І, на жаль, тисячі наших програмістів працюють на славу інших країн», – сказав С.БАРНА.

Він зазначив, що мова іде про присвоєння імені С.Джобса якійсь із новозбудованих вулиць у нових мікрорайонах міста, а не про перейменування уже існуючих вулиць.

С.Барна також додав, що вулиця імені С.Джобса мала б стати символом не лише втраченого потенціалу, а й символом надії.

«Я вірю, що пройде небагато часу й Україна буде славитися не лише своїми хлібними полями, а й своїми «силіконовими долинами», – підсумував С.БАРНА.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня у віці 56 років після важкої хвороби помер засновник і голова ради директорів корпорації Apple С.Джобс.