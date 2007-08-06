«Укрзалізниця» уникає перевезень фосфору

«Укрзалізниця» не перевозить фосфор територією України. Про це повідомляється в офіційному прес-релізі «Укрзалізниці», переданому агентству УНІАН.

Згідно з прес-релізом, конвенційна заборона, запроваджена генеральним директором «Укрзалізниці» Володимиром КОЗАКОМ з 18 липня ц.р. на перевезення територією України жовтого фосфору, діятиме до з`ясування причин, що спричинили займання вантажу у Львівській області.

Як наголошується в повідомленні, «Укрзалізниця» також розробила схеми, за якими перевезення небезпечних вантажів здійснюється в обхід великих міст України і густонаселених пунктів.

За даними «Укрзалізниці», для забезпечення перевезення жовтого фосфору з Казахстану до Польщі, казахські залізничники ведуть переговори зі своїми білоруськими колегами про транзит жовтого фосфору через Білорусь.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня міністр транспорту і зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ повідомив про те, що перевезення жовтого фосфору по Україні заборонене до завершення розслідування причин аварії вантажного потягу у Львівській області.