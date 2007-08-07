У Росії невдовзі з`являться кораблі для освоєння далекого космосу

Космічні кораблі для освоєння далекого космосу з`являться в РФ найближчим часом, йдеться в статті керівника Роскосмоса Анатолія Пермінова, оприлюдненій на інформаційному порталі "Реальна економіка" урядової комісії з питань розвитку промисловості, транспорту і технологій.

"Вже найближчим часом з`являться проекти нових космічних кораблів і ракет-носіїв. Це будуть не просто пілотовані кораблі, а транспортні системи, на які буде покладена найважливіша місія - освоєння дальнього космосу. А стартовим майданчиком для них можуть стати орбітальні станції. Розширяться можливості і наших російських космодромів", - пише А.Пермінов.

За його словами, ракетно-космічна галузь сьогодні є складовою частиною економіки РФ. "Федеральне космічне агентство підписало договір про співпрацю більш ніж з 40 регіонами РФ. Головне, щоб результатами космічної діяльності змогли скористатися прості люди у всіх куточках Росії", - зазначає він.

Голова Роскосмосу також повідомив, що сьогодні більше 40 країн світу здійснюють виготовлення космічних апаратів та їх запуски, реалізовуючи свій науково-технічний потенціал, "і більше 130 країн користуються результатами космічної діяльності".

"Але космічний потенціал в повному обсязі мають в своєму розпорядженні не всі країни. До них, крім Росії, на сьогодніналежать США, Китай, Індія, Японія і об`єднана Європа (ЕКА). І лише три з них - Росія, США і Китай - наразі мають в своєму розпорядженні технології і реалізують пілотовані програми", - нагадує Пермінов.

Він зазначив, що за рівнем фінансування космічних проектів Росія поступається тільки США, Європейському космічному агентству, Японії, Китаю "і ділить з Індією п`яте місце".

"Але навіть за такого фінансування Росія посідає чільне місце щодо кількості пусків ракет-носіїв зі своїх космодромів. 2006 року, наприклад, їх частка становила близько 40% всіх пусків у світі".

РІА "Новости"