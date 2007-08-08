В Україні - День військ зв’язку

Сьогодні в Україні відзначається День військ зв’язку.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, це свято встановлено Указом Президента України від 1 лютого 2000 року.

Основне призначення військ зв’язку – гарантоване забезпечення управління військами в будь-яких умовах.

Сьогодні війська зв’язку очолює начальник зв’язку Збройних Сил України начальник Головного управління зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України полковник Михайло МАЛЯРЧУК.

Війська зв’язку Збройних Сил України, в яких служить і працює майже 21 тисяча осіб, брали участь у всіх заходах підготовки військ. На стратегічних, командно-штабних, спеціальних та дослідних навчаннях система і війська зв’язку виконували завдання із забезпечення стійкого управління військами, забезпечували управління під час далеких морських походів кораблів Військово-Морських Сил ЗС України, виконання завдань літаками Повітряних Сил ЗС України за межами України.

Великий досвід організації та забезпечення зв’язку воїни-зв’язківці набули під час виконання завдань у складі миротворчих контингентів у Косовому, Лівані, Ліберії, Сьєрра-Леоне, Іраку.

На сьогодні розвиток системи та військ зв’язку здійснюється відповідно до Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006 - 2011 роки. Основні зусилля зосереджуються на ліквідації розриву в питаннях технічного оснащення системи зв’язку Збройних Сил та національної системи зв’язку, поступовому переході на сучасні цифрові технології, створенні малочисельних, мобільних, добре оснащених військ зв’язку. Розпочато впровадження новітніх інформаційних технологій у повсякденну діяльність органів управління і військ. Розгортаються і вже знайшли практичне застосування автоматизовані системи управління різного призначення, які охоплюють ланки управління від Генерального штабу ЗС України до корпусів, окремих бригад, військових частин, установ.

Пріоритетними напрямами переведення системи зв’язку і автоматизації ЗС України на цифрові стандарти сьогодні є побудова цифрової інтегральної мережі зв’язку (ЦІМЗ) ЗС України, яка дозволить створити єдине інформаційне поле в інтересах усіх видів і родів військ і ланок управління та впровадження новітніх інформаційних технологій у діяльність органів військового управління за рахунок розгортання корпоративної глобальної обчислювальної мережі Збройних Сил України.