Лідер Союзу анархістів має намір судитися з Азаровим

Лідер Союзу анархістів України В’ячеслав АЗАРОВ має намір у суді оспорити реєстрацію прем'єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ товарного знаку Azarov.

Як нагадує газета «КоммерсантЪ-Украина», 12 грудня прем'єр-міністр М.АЗАРОВ одержав від Інституту промислової власності ("Укрпатент") свідоцтво на знак для товарів і послуг Azarov. Вчора в його прес-службі пояснили – реєстрація необхідна для захисту від створення підроблених сторінок у соціальних мережах. "Ми зіткнулися з цим, коли реєструвалися в мережі Twitter. Аккаунт Миколи АЗАРОВА було зайнято, невідомі видавали себе за прем'єра", – повідомив прес-секретар М.АЗАРОВА Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

Тепер, за словами прес-секретаря, М.АЗАРОВ за допомогою своїх адвокатів добиватиметься від соцмереж заборони на реєстрацію аккаунтів з використанням слова Azarov іншими особами. "При реєстрації назви всі права на нього дістаються тому, хто зареєстрував знак першим. Використовувати наш товарний знак інші не зможуть – адміністратори соцмереж просто не будуть їх реєструвати. Це стосується і доменних імен сайтів", – відзначив В.ЛУК’ЯНЕНКО.

Чи будуть пред'явлені претензії до вже зареєстрованих користувачів, за його словами, не вирішено. У соцмережі Facebook зараз зареєстровано близько 170 користувачів, у чиїх аккаунтах використовується слово Azarov, десять з них з ім'ям Микола. Сторінок "прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВА" серед них лише три: основна (facebook.com/Nikolay.Azarov) має 7,119 підписок, ще дві містять біографічну довідку про прем'єра з Wikipedia російською і англійською мовами. У соцмережі "Вконтакте" – понад 5 тисячі користувачів з прізвищем "Азаров" (більшість з них пишеться кирилицею), з них Миколаїв з України – 24, з яких у п'ятеро аватар профілю – фотографія прем'єра.

Юристи відзначають, що отримання прав на ТЗ не дає прем'єр-міністру переваг при реєстрації у соцмережах. "У соцмережах, більшість з яких навіть не має офісів в Україні, є свої правила реєстрації. Інші конфлікти, пов'язані із захистом ТЗ, розв'язуються виключно в судах", – говорить адвокат, патентний повірений патентно-юридичного агентства "Дубінський і Ошарова" Михайло ДУБІНСЬКИЙ. В умовах реєстрації у Facebook прямо забороняється розміщувати помилкову особисту інформацію або створювати аккаунт від імені іншої людини без його дозволу. Адміністрація може видалити профіль або передати права на його використання, якщо власник відповідного товарного знаку скаржиться на ім'я користувача, не пов'язане напряму зі справжнім ім'ям власника аккаунту. Проте Facebook не уточнює, яким чином адміністрація може перевірити ці дані і в яких випадках вона користується правом видалення аккаунту. Подібні правила і у "Вконтакте".

Крім того, права на ТЗ дозволяють його власнику зареєструвати доменне ім'я з розширенням .ua. За словами В.ЛУК’ЯНЕНКА, М.АЗАРОВ збирається створити сайт у цій доменній зоні. Вчора вранці ім'я azarov.ua ще значилося у базі реєстратора Imena.ua як вільне, але вже до 17.00 – з'явилося в базі зайнятих адрес. Дані про те, кому належить домен azarov.ua поки не відображаються.

Чи зацікавлений М.АЗАРОВ в інших доменних зонах – теж невідомо, проте більшість з них вже зайнято: адреса azarov.com.ua зареєстровано на хостингову компанію Ukrnames, azarov.com – на фізичну особу Андрій АЗАРОВ, azarov.net – на голову виконкому партії "Союз анархістів України" В’ячеслава АЗАРОВА, azarov.org – на московського фотографа Сергія АЗАРОВА. В’ячеслав АЗАРОВ називає ініціативу прем'єра "обурливою". "Азаров – нерідке прізвище, а він намагається примусити мовчати усіх своїх однофамільців. У нашому випадку – це ще і політична цензура, і ми боротимемося – навіть у суді", – пообіцяв він.