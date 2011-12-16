Індустрія ПЗ в Україні може зрости до 50% за рік

У разі створення сприятливих фіскальних умов індустрія програмного забезпечення (ПЗ) в Україні може зрости до 50% за рік.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України з посиланням на голову агентства Володимира СЕМИНОЖЕНКА.

На його думку, за умови правильної державної політики індустрія програмного забезпечення може дати імпульс до розвитку всієї економіки, а прибутки від експорту програмного забезпечення вже у 2016 році будуть порівнянні з прибутками від експорту металургійної продукції.

При цьому, як зазначив В.СЕМИНОЖЕНКО, потрібно врахувати, що ІТ належать до шостого технологічного уложення, і, отже, цілеспрямований розвиток цієї галузі сприятиме виправленню сировинних перекосів у структурі української економіки.

За словами В.СЕМИНОЖЕНКА, ухвалення двох ключових законів - «Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов в Україні для індустрії програмної продукції» і «Про внесення змін до Податкового кодексу України про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції» - здатне вивести ІТ-галузь з тіні і значно прискорити темпи її зростання. Наприклад, у першому півріччі 2011 року, коли галузь було звільнено від сплати ПДВ, зростання в ній становило понад 40%, також збільшилося на 68 млн. грн. і збирання податків з підприємств, що пов'язано з тим, що підприємства могли працювати на рівних умовах з іноземними компаніями. Натомість, як вважає В.СЕМИНОЖЕНКО, встановлення завищених податкових ставок для цієї перспективної галузі може мати такі негативні наслідки, як втрата ринків збуту, виїзд українських фахівців за кордон і згортання діяльності великих міжнародних компаній в Україні.

Запобігти цим процесам, за словами В.СЕМИНОЖЕНКА, може ухвалення Верховною Радою згаданих законів, якими передбачено встановлення особливого порядку сплати податків і платежів для підприємств у сфері інформатизації, що сприятиме їх легалізації. Зокрема, пропонується встановити податок на прибуток у розмірі 16%, єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування у розмірі 36,7% від суми, яка дорівнює двом мінімальним зарплатам, помноженим на кількість найнятих працівників, податок на доходи фізичних осіб у формі заробітної плати у розмірі 10% та ін. Також передбачається звільнення від ПДВ.