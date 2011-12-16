Державна виконавча служба відкрила власний веб-сайт

Розпочав роботу офіційний веб-сайт Державної виконавчої служби.Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, на сайті (http://dvs.gov.ua) представлено інформацію, яка відображає основні напрямки діяльності Державної виконавчої служби: нормативні документи, плани роботи, звітність, анонси, оголошення, новини.

Відвідувачі зможуть ознайомитись з роботою та структурою органів ДВС, дізнатись інформацію про керівництво, структуру центрального апарату, адреси територіальних органів, отримати інформацію довідкового характеру та прочитати коментарі фахівців на питання, що найбільше цікавлять громадян.

Крім того, на веб-сайті Державної виконавчої служби наявний модуль «Запит на отримання публічної інформації», за допомогою якого будь-яка фізична чи юридична особа може здійснити запит на отримання інформації безпосередньо через інтернет. Цей запит буде отримано, зареєстровано та опрацьовано в такому ж режимі, як і звернення, що надсилаються поштою, факсом чи телефоном. Запитувач отримає відповідь у визначений законом термін.

Сайт споряджено пошуковою системою.

Як повідомлялося, Державну виконавчу службу було утворено у зв’язку з реформуванням системи центральних органів виконавчої влади відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади». Згідно з Указом, Державна виконавча служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якої спрямовується і координується через міністра юстиції.