Бронзовий пам'ятник Стіву Джобсу відкрили в Будапешті
Як одному з творців технологічної революції
Пам'ятникспівзасновнику корпораціїAppleСтівуДжобсувідкривсявсередувстолиці УгорщиниБудапештіз ініціативиугорської компаніїGraphisoft, повідомляєReutersз посиланнямнаголову компаніїГабораБояра.
За йогословами, пам'ятникДжобсукомпаніявідкриланазнаквдячностізайого підтримкуфірми,розвиток якоївідбувалосявУгорщині щезакомуністичногорежиму.
Статуя, виконанаскульпторомЕрноТотом, зображуєзасновникаAppleвйого традиційномувигляді -бронзовийДжобсодягненийвводолазку, джинси, кросівки,анайого обличчікругліокуляри.Висота пам'ятникабільше двохметрів,авагаскульптури- 220кілограмів.
"Вінбув однією знайвидатніших особистостейнашоїери,і це михотіливисловитицією скульптурою", -заявивБояр.
За йогословами, СтівДжобс - одинз творцівтакої технологічноїреволюції, якуможнапорівнятиз винаходомписемності,пишеРІА "Новости".