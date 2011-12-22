Бронзовий пам'ятник Стіву Джобсу відкрили в Будапешті

00:35, 22 грудня 2011
Наука та IT
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Як одному з творців технологічної революції

Пам'ятникспівзасновнику корпораціїAppleСтівуДжобсувідкривсявсередувстолиці УгорщиниБудапештіз ініціативиугорської компаніїGraphisoft, повідомляєReutersз посиланнямнаголову компаніїГабораБояра.

За йогословами, пам'ятникДжобсукомпаніявідкриланазнаквдячностізайого підтримкуфірми,розвиток якоївідбувалосявУгорщині щезакомуністичногорежиму.

Статуя, виконанаскульпторомЕрноТотом, зображуєзасновникаAppleвйого традиційномувигляді -бронзовийДжобсодягненийвводолазку, джинси, кросівки,анайого обличчікругліокуляри.Висота пам'ятникабільше двохметрів,авагаскульптури- 220кілограмів.

"Вінбув однією знайвидатніших особистостейнашоїери,і це михотіливисловитицією скульптурою", -заявивБояр.

За йогословами, СтівДжобс - одинз творцівтакої технологічноїреволюції, якуможнапорівнятиз винаходомписемності,пишеРІА "Новости".

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