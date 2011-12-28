Блогерів змусять реєструватися під реальними іменами

Повідомлення з Шанхая

Шанхайстав щеоднимвеликимкитайськиммістом, владаякогозапровадилаобов'язковуідентифікаціюдлякористувачівмікроблогіві соціальнихмереж.Про це зпосиланнямнамісцевіЗМІ повідомляєThe Daily Telegraph.Заданими видання, громадяниповинні повідомлятисвоїреальні данімісцевій владі.Післяцього вонизможуть ідалі використовуватипсевдадляпублікації повідомленьвМережі.



ЯкзазначаєСіньхуа, правилодієдляновихкористувачів, алескоровонопоширитьсянавсіх.Рішення булоприйнято,щоб "сприятирозвитку здоровоїінтернет-культури" і"підвищитиякість управліннясоціальнимимережамиі програмамиобмінумиттєвимиповідомленнями",передаєагентствоповідомленняшанхайськоїадміністрації.



16 грудняподібнізаходи буливведенів Пекіні.Однактамзборомінформаціїпро користувачівзобов'язализайматисяадміністраторівресурсів, зауважуєЛента.ру.

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