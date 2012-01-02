Шпигунську техніку вмонтували в побутові речі

Співробітники СБУ в Чернівецькій області затримали місцевого жителя під час реалізації великої партії спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. У затриманого вилучено 44 спецзасоби, закамуфльовані під побутові прилади та оргтехніку, на суму понад 10 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ в Чернівецькій області, підприємливий чернівчанин впродовж 2011 року за допомогою мережі Інтернет налагодив кримінальний бізнес з доставки на Буковину та продажу заборонених для вільного обігу спеціальних технічних приладів, які дають змогу приховано знімати аудіо-, відео- інформацію, відслідковувати переміщення будь-якої особи або мобільного об’єкту.

Слідчим Управління СБУ в Чернівецькій області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.359 (придбання та збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.