Google змінює дизайн

Більше не буде чорної смужки

Найбільший усвіті інтернет-пошуковикGoogleвнайближчомумайбутньомузмінитьдизайн своєїдомашньоїсторінки -цізмінистанутьнайсерйознішимизавсюісторіюіснуванняпорталу,повідомляєБі-бі-сі.



Післятого,як користувачамзапропонуютьоновленудомашнюсторінку,наній більшене будечорної смугивгорі зрізнимипунктамименю.



Замістьцього наголовній сторінціGoogleз'явитьсясірийлоготипкомпанії, якийпринатисканнімишкоюбудевідкривати посиланнянасім різнихслужбпошуку -з можливістю отриматидоступщедовісьмохсервісів.



Зараз новийвиддомашньої сторінкиGoogleвже доступнийневеликій кількостікористувачів.

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