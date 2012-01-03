Google змінює дизайн

02:27, 03 січня 2012
Наука та IT
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Більше не буде чорної смужки

Найбільший усвіті інтернет-пошуковикGoogleвнайближчомумайбутньомузмінитьдизайн своєїдомашньоїсторінки -цізмінистанутьнайсерйознішимизавсюісторіюіснуванняпорталу,повідомляєБі-бі-сі.

Післятого,як користувачамзапропонуютьоновленудомашнюсторінку,наній більшене будечорної смугивгорі зрізнимипунктамименю.

Замістьцього наголовній сторінціGoogleз'явитьсясірийлоготипкомпанії, якийпринатисканнімишкоюбудевідкривати посиланнянасім різнихслужбпошуку -з можливістю отриматидоступщедовісьмохсервісів.

Зараз новийвиддомашньої сторінкиGoogleвже доступнийневеликій кількостікористувачів.

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