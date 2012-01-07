У Лондоні буде найбільша зона бездротового доступу в Інтернет

Влада Лондона має намір організувати найбільшу безкоштовну зону бездротового доступу в інтернет, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. Вже до літньої Олімпіади, яку британська столиця готується зустріти в кінці липня ц.р., оператор зв'язку О2 має намір взяти участь у проекті і забезпечити зв'язок всім бажаючим гостям і жителям районів Вестмінстер, Кенгсінтон і Челсі.

"Наступного літа, коли відбудуться Олімпійські ігри, Лондон стане найбільшою шоу-майданчиком на Землі, і Вестмінстер отримає у цій події провідну роль. Гості Лондона будуть мати легкий доступ до мережевих ресурсів, вони зможуть вільно обмінюватися фотографіями і отримати розсилку оновлень про спортивні події через соціальні мережі ", - повідомив журналістам представник ради Вестмінстера Філіпа Рое.

Керівництво оператора зв'язку від цієї угоди очікують не стільки комерційні, скільки рейтингові вигоди. Після Олімпіади безкоштовна мережа на території центральних районів британської столиці збережеться.