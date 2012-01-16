Міністр прийшов на збори Піратської партії Росії

01:15, 16 січня 2012
Наука та IT
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"Говорив складно, проте нічого конкретного"

Міністрзв'язку РФ ІгорЩеголєввідвідавзборинезареєстрованоїПіратськоїпартії Росії, яке відбулося14 січня. Про ценаписав усвоємублозіголова цієїпартії ПавлоРозсудів.Збори проходиливкнижковомумагазині "Ціолковський" в будівліПолітехнічногомузею.

"Міністрзробив вигляднібизайшову вихіднийкупитипарукнижокі нічогоне знавпро заплановані збори",- написавРозсудов.

"Присутніна зустрічіпрограмеривідразунакинулисянаЩеголева.Щеб пак!Не щодняє можливістьвисловитивсе,що думаєш, міністровізв'язкув обличчя.Ау програмістівбуло щойомусказати.Але міністртримавсямолодцем, говоривскладно,проте нічогоконкретного.Одразувидно -великийапаратнийдосвід ", -розповівглаваПіратськоїпартії.

Піратськапартія Росіїзаснована2010року.Основні ціліпартії -свободапоширення тадоступгромадяндо інформації, реформаавторських прав тареформапатентноїсистеми.Піратськапартія незареєстрованаофіційно,пояснюєЛента.ру.

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