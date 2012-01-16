Міністр прийшов на збори Піратської партії Росії

"Говорив складно, проте нічого конкретного"

Міністрзв'язку РФ ІгорЩеголєввідвідавзборинезареєстрованоїПіратськоїпартії Росії, яке відбулося14 січня. Про ценаписав усвоємублозіголова цієїпартії ПавлоРозсудів.Збори проходиливкнижковомумагазині "Ціолковський" в будівліПолітехнічногомузею.



"Міністрзробив вигляднібизайшову вихіднийкупитипарукнижокі нічогоне знавпро заплановані збори",- написавРозсудов.



"Присутніна зустрічіпрограмеривідразунакинулисянаЩеголева.Щеб пак!Не щодняє можливістьвисловитивсе,що думаєш, міністровізв'язкув обличчя.Ау програмістівбуло щойомусказати.Але міністртримавсямолодцем, говоривскладно,проте нічогоконкретного.Одразувидно -великийапаратнийдосвід ", -розповівглаваПіратськоїпартії.



Піратськапартія Росіїзаснована2010року.Основні ціліпартії -свободапоширення тадоступгромадяндо інформації, реформаавторських прав тареформапатентноїсистеми.Піратськапартія незареєстрованаофіційно,пояснюєЛента.ру.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter