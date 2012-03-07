Грузія заперечує роботи із збагачення урану

Уряд Грузії категорично спростовує інформацію, розміщену на порталі блогів CNN iReport, де стверджувалося, що нібито на базі грузинського військово-технічного центру "Дельта", зайнятого розробкою озброєнь, може вестися робота з налагодження процесу збагачення урану, передає агентство "Новини Грузія" з посиланням на представника міністерства енергетики і природних ресурсів Грузії.



"Стаття в блозі CNN iReport - це звичайна "качка", про що сказано і в коментарях", - заявила перший заступник міністра енергетики і природних ресурсів Грузії Маріам Валішвілі журналістам. Вона звернула увагу, що таке повідомлення могло бути провокацією, і при цьому воно не є офіційною інформацією з боку CNN.



Також заступник міністра спростувала припущення про плани керівництва Грузії з будівництва атомних електростанцій: "У Грузії на сьогодні необхідності й можливості для реалізації таких планів немає. Але важко говорити про те, що буде через 30-50 років", - сказала вона.



Раніше грузинський міністр енергетики Олександр Хетагурі в інтерв'ю одному з південнокорейських видань заявив, що Грузії, можливо, через 30 років знадобиться атомна електростанція.