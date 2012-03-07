Apple представила нову версію планшета iPad

Американська компанія "Еппл" представила нову версію свого популярного планшетного комп'ютера iPad.

Розширення екрану апарату набагато вище не тільки в порівнянні з попередником, але і з іншими пристроями з цієї категорії. За словами глави корпорації, картинка на такому дисплеї перевершуватиме за якістю показники телевізора у форматі відео високої чіткості. Ще новий планшетник працює майже в чотири рази швидше, ніж iPad-2. Крім того, він отримав камеру кращого розширення – п'ять мегапікселів. У продаж новинка надійде вже у середині цього місяця.

Эхо Москвы