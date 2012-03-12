Американські військові представили світові «мікрохвильову» гармату

Зброю так званої «системи активної протидії» випробували на 11 тисячах добровольців. Зараз вона отримала необхідні характеристики і готова до серійного виробництва повідомляє ZN.UA.

У США військові інженери завершили роботу зі створення нового покоління «нелетальної» зброї, яка в майбутньому повинна мінімізувати збиток при проведенні поліцейських і військових операцій. Проведені випробування показали гармату ідеальною зброєю для придушення вуличних безладів.

Зброю так званої «системи активної протидії» — Active Denial System (ADS) оборонної компанії Raytheon — вже прозвали «тепловим променем» або «мікрохвильовою гарматою». Роботи над цією зброєю ведуться давно, і ще кілька років тому у США демонстрували громадськості прототип цієї «гармати». Проте тепер нарешті зброя отримала необхідні характеристики і готова до серійного виробництва.

Офіційна презентація нової ADS відбулася на базі ВМС США в Квантіко, штат Вірджинія. Для численних журналістів влаштували справжнє шоу: переодягнуті в цивільне «морські котики» зображали натовп мітингуючих, закидали солдатів тенісними м'ячиками.

Проте варто було ввімкнути ADS, встановлену на даху армійської бронемашини, як натовп кинувся врозтіч. Відчути дію «мікрохвильової гармати» на собі дали і представникам ЗМІ — всі, як один, зривалися з місця, варто було операторові направити на них невидимий тепловий «промінь».

За словами тих, хто випробував ADS на собі, відчуття від «пострілу» такої «гармати» схожі з тими, що відчуваєш, коли тебе накриває хвилею дуже гарячого повітря з духовки. Одночасно людина отримує електричний заряд.