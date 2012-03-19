На руках у менеджерів Apple мало не 100 млрд. доларів готівкою

07:56, 19 березня 2012
Наука та IT
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Інвестори та аналітики ринку неодноразово ставили керівництву Apple запитання, як компанія має намір вчинити з цими грошима

КомпаніяAppleпроведевпонеділок16.00 заКиєвом)конференц-дзвінок, під час якогогендиректорТімКукі фінансовийдиректорПітерОппенгеймеррозкажутьпро стратегіюрозпорядженняготівковими коштамикомпанії, повідомляєРІА "Новости" зпосиланнямнасайтApple.

Заданиминаостаннійзвітнийквартал, Appleмаєблизько...97,6мільярдадоларівуготівці талегколіквіднихціннихпаперах.

Інвесторита аналітикиринку неодноразовоставиликерівництвуApple запитання, яккомпанія має намірвчинити зцимигрошима.

ВостаннєAppleвиплачуваладивідендиакціонерамв 1995році -ще до поверненнянапосадугендиректораСтіваДжобсаідопрезентаціїiPod,iPhoneіiPad.

ТімКуквженеодноразовозаявляв,щоAppleмаєбільший обсягготівки,ніжпотребуєдляопераційноїдіяльності,і збираєтьсярозпорядитисянимивінтересахакціонерів.

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