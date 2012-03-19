На руках у менеджерів Apple мало не 100 млрд. доларів готівкою
Інвестори та аналітики ринку неодноразово ставили керівництву Apple запитання, як компанія має намір вчинити з цими грошима
КомпаніяAppleпроведевпонеділок(в16.00 заКиєвом)конференц-дзвінок, під час якогогендиректорТімКукі фінансовийдиректорПітерОппенгеймеррозкажутьпро стратегіюрозпорядженняготівковими коштамикомпанії, повідомляєРІА "Новости" зпосиланнямнасайтApple.
Заданиминаостаннійзвітнийквартал, Appleмаєблизько...97,6мільярдадоларівуготівці талегколіквіднихціннихпаперах.
Інвесторита аналітикиринку неодноразовоставиликерівництвуApple запитання, яккомпанія має намірвчинити зцимигрошима.
ВостаннєAppleвиплачуваладивідендиакціонерамв 1995році -ще до поверненнянапосадугендиректораСтіваДжобсаідопрезентаціїiPod,iPhoneіiPad.
ТімКуквженеодноразовозаявляв,щоAppleмаєбільший обсягготівки,ніжпотребуєдляопераційноїдіяльності,і збираєтьсярозпорядитисянимивінтересахакціонерів.