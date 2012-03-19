На руках у менеджерів Apple мало не 100 млрд. доларів готівкою

Інвестори та аналітики ринку неодноразово ставили керівництву Apple запитання, як компанія має намір вчинити з цими грошима

КомпаніяAppleпроведевпонеділок(в16.00 заКиєвом)конференц-дзвінок, під час якогогендиректорТімКукі фінансовийдиректорПітерОппенгеймеррозкажутьпро стратегіюрозпорядженняготівковими коштамикомпанії, повідомляєРІА "Новости" зпосиланнямнасайтApple.



Заданиминаостаннійзвітнийквартал, Appleмаєблизько...97,6мільярдадоларівуготівці талегколіквіднихціннихпаперах.



Інвесторита аналітикиринку неодноразовоставиликерівництвуApple запитання, яккомпанія має намірвчинити зцимигрошима.



ВостаннєAppleвиплачуваладивідендиакціонерамв 1995році -ще до поверненнянапосадугендиректораСтіваДжобсаідопрезентаціїiPod,iPhoneіiPad.



ТімКуквженеодноразовозаявляв,щоAppleмаєбільший обсягготівки,ніжпотребуєдляопераційноїдіяльності,і збираєтьсярозпорядитисянимивінтересахакціонерів.

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