Як захистити дітей від шкідливої інформації?

В Україні розробляється система позначок для захисту дітей від шкідливої інформації у сфері телемовлення

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Лариса МУДРАК на першій зустрічі Міжвідомчої робочої групи з розробки і впровадження національної системи позначок для захисту дітей від інформації, що може шкодити їхньому здоров’ю та розвитку.

За її словами, учасники робочої групи ставлять за мету представити головні завдання та розробити проект поетапного впровадження системи захисту.

Л.МУДРАК повідомила, що до кінця грудня робоча група має розробити відповідний пілотний проект.

«Я переконана, що потрібно обрати європейський механізм регулювання цього питання, тому що він простий, лаконічний, ефективний і діє вже понад 10 років. Згідно з ним, захист дитини здійснюється за допомогою маркування всіх телевізійних продуктів», - сказала Л.МУДРАК.

За її словами, багато хто помилково вважає, що позначки телепродуктів лише інформують батьків про те, чи варто дитині дивитися певні програми або фільми. Насправді, вважає Л.МУДРАК, маркування виконує ще регуляторну функцію, воно фактично визначає порядок трансляції передач в ефірі.

«Іншими словами, усі телевізійні продукти поділяються на «шкідливі» та «нешкідливі» для дитячого ока. Тільки останні матимуть шанс потрапити в денний ефір, коли цей механізм запрацює», - зазначила Л.МУДРАК, додавши, що зараз в Україні маркуються лише фільми.

У свою чергу, уповноважений Президента України з прав дитини Юрій ПАВЛЕНКО вважає необхідним створити ефективну систему контролю якості та відповідності дитячого телевізійного і радіопродукту.

«Необхідно запровадити чітке законодавче регулювання в цій сфері, а також здійснювати експертну оцінку, постійний моніторинг, залучаючи до цієї роботи громадськість, мотивуючи до цього батьків», - сказав він.

Засідання робочої групи проходитимуть щомісячно, перерва буде оголошена на час проведення Євро-2012. До складу міжвідомчої групи увійшли 35 представників державних органів, громадських та міжнародних організацій.