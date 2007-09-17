Україна зацікавлена в участі створення ядерних реакторів

Україна зацікавлена в участі створення сучасних ядерних реакторів, безпечних з погляду ядерного нерозповсюдження. Про це заявив учора міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО, виступаючи з доповіддю на засіданні партнерів Глобального партнерства в ядерній енергетиці у Відні (Австрія).

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінпаливенерго, під час виступу міністр підкреслив, що "сьогодні в Україні здійснюються національні дослідження в рамках міжнародного проекту МАГАТЕ по інноваційних реакторах і паливних циклах (INPRO)".

За словами Ю.БОЙКА, планується участь в спільному дослідженні за оцінкою інноваційної ядерно-енергетичної системи (ІЯЕС), заснованої на замкнутому ядерному паливному циклі з реакторами звичайного типу і на швидких нейтронах.

"В рамках виконання національних досліджень власної ІЯЕС вивчаються питання поводження з радіоактивними відходами", - зазначив міністр.