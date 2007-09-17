Голландець винайшов сигарету на батарейці

Голландський інженер Еверт Вілбенк винайшов революційну високотехнологічну сигарету, яка не випускає диму і менш шкідлива для оточуючих, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Новинка голландця на вигляд не відрізняється від звичайної сигарети. Проте на відміну від попередниці має мікросхему, нагрівальний елемент, капсулу з чистим нікотином, а також батареку.

Вілбенк підкреслює, що для того, щоб викурити його винахід, немає необхідності його запалювати - сенсори відчувають дотик губ і приводять в дію весь механізм. З мікропотоком гарячого повітря вивільняються пари нікотину, і мікросхема контролює процес і його тривалість, а батарейка дає енергію.

Але головна особливість нової сигарети це те, що вона менш шкідлива для оточуючих. Очікується, що сигарети Вілбенка отримають дозвіл у Великій Британії для куріння в громадських місцях. Корреспондент