У Києві зведуть рекордно високий будинок

Хмарочос почнуть будувати вже наступного року впритул до Головного палацу урочистих подій на місці Макдональдзу, що на проспекті Перемоги. Автор проекту - скандально відомий архітектор Сергій Бабушкін, розробник реконструкції Майдану Незалежності і будівництва на Грушевського, 9-А, повідомляє 5 канал. За його задумом, будівля складатиметься з двох веж, які з`єднуватимуться невеличким мостом. У хмарочосі одразу будуть готель, офіси, а також магазини, перукарні, великий конференц-зал та чьотирьохрівневий паркінг. На думку членів Містобудівної Ради, п`ятдесяти трьох поверховий велетень стане домінантною фігурою забудови ансамблю проспекту Перемоги та прилеглих районів. Його будівництво коштуватиме близько півмільярда гривень.

Василь Присяжнюк, головний архітектор Києва: "Це найбільш висока пропозиція в Києві, але зважаючи на те, що територія знаходиться за межами історичного центру Києва, наближена до залізниці, до території, яка є не зовсім комфортна для життя тому дійсно було підтримано пропозицію, щодо можливості розміщення на цій території висотних будинків".