Американські військові навчилися гасити вогонь звуком

Новий пристрій розроблявся в рамках програми "Миттєве придушення пожежі" (Instant Fire Suppression), пишуть "Вести".

Інженери DARPA розробили і випробували його вже в грудні 2011 року, але продемонстрували публіці тільки нещодавно, після чого в Мережі з'явився відеоролик, який ілюструє можливості незвичайного вогнегасника.

Команда винахідників помістила навколо місця спалаху рідкого палива два динаміки, які контролювали горіння за допомогою акустичного поля.

Звукові хвилі прискорюють рух повітря, який в свою чергу потоншує кордон полум'я, де відбувається горіння. Коли зменшується ця область, загасити (зруйнувати, збити) полум'я набагато простіше.

Одночасно з цим процесом відбувається інший: акустичний вплив призводить до більш швидкого випаровування спалаху рідини. Через це стовп полум'я витягується і стає ще тонше, концентрація парів падає. Завдяки цьому знижується температура полум'я, що також полегшує гасіння.

Два роки досліджень і випробувань привели до того, що фахівці DARPA навчилися контролювати положення полум'я, що з'являється при горінні газу і рідких видів палива, а також гасити його (правда, поки на дуже невеликих ділянках - не більше 10 квадратних сантиметрів).

Хоча в боротьбі з пожежею це навряд чи допоможе, такий підхід може стати в нагоді, якщо полум'я вирує всередині закритого простору. Наприклад, гіпотетичний пристрій може створити прохід в палаючому будинку, необхідний для евакуації з охопленого вогнем приміщення людей. Крім того, не допускаючи поширення полум'я, можна домогтися локалізації пожежі.

Наступний крок, який планують зробити фахівці DARPA - відтворити успіх на новому рівні, навчитися контролювати полум'я на великій площі, щоб техніка мала практичне застосування.