У губернатора кажуть: добре, що є хоч китайські комп'ютери

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник управління освіти та науки Одеської ОДА Тетяна Лазарева, всі отримані з Китаю 885 комп'ютерів, на яких як операційна система встановлена система Kylin, із часом будуть успішно використані для навчання школярів сільських районів.

«Добре, що є хоч китайська техніка, щоб діти з другого класу почали опановувати основи інформатики. Не всі батьки можуть придбати дітям комп'ютери. Вже є комп'ютерний клас, який вчора запустили й зуміли зайти в Інтернет», - зазначила Т.Лазарева.

Вона додала, що такий комп'ютерний клас встановлено, зокрема, в Дальницькій середній школі Овідіопольського району й запропонувала заступнику начальника облуправління Марині Малик супроводжувати журналістів до цієї школи. Проте не сьогодні чи завтра, а пізніше, приміром, 3 вересня. М.Малик, у свою чергу, уточнила, що ще «йде встановлення, налагодження комп'ютерів, апробація». «Не секрет, що є різні точки зору із цього приводу – позитивні, негативні. Всі дуже переживають, чи працюватимуть ці комп'ютери? Але ми готуємо пропозицію для преси: куди можна поїхати, щоб подивитися ці комп'ютери», - зазначила заступник облуправління.

Також Т.Лазарева висловила думку, що деякі місцеві ЗМІ у четвер спотворили інформацію, коли повідомили про комплектування шкіл комп'ютерами в рамках обласного проекту "Народний бюджет".

«У рамках цього проекту урочисто вручали ноутбуки переможцям різних конкурсів. А про те, що комп'ютери, подаровані Китаєм, мають відношення до «Народного бюджету», не йшлося», - сказала Т.Лазарева.

Водночас у повідомленні, розміщеному на сайті 22 серпня, зазначається, що «голова Одеської обласної державної адміністрації Едуард Матвійчук у рамках програми «Народний бюджет» урочисто вручив представникам районних відділів освіти обладнання для 59 комп'ютерних класів. Нове комп'ютерне обладнання - а саме 885 сучасних нових комп'ютерів - школи Одеського регіону отримали в рамках «Народного бюджету».

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Як повідомляв УНІАН, 21 серпня міністр освіти та науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник повідомив, що 20 серпня Україна отримала від КНР 16 тис. комп'ютерних комплексів для шкіл як гуманітарну допомогу.

30 вересня одеське інтернет-видання «Думська» розмістило інформацію про те, що передані школам 885 комп'ютерів оснащено нетиповою операційною системою Kylin, у Національному університеті військових технологій КНР спеціально для Народно-визвольної армії Китаю. Причому «систему створено на основі ядра Mach операційної системи FREEBSD із додаванням додаткових рівнів безпеки. Видання наводить думку фахівців про те, що програмне забезпечення, що працює з MS Windows, на машинах із цією системою працювати не буде. Сумісна Kylin хіба що з «Лінуксом».