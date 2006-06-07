Sony випустила свою першу цифродзеркальну камеру (фото)

Sony представила свою першу цифродзеркальну камеру Sony Alpha DSLR-A100. Цей фотоапарат стане першою дзеркальною камерою, створеною новим підрозділом Sony Alpha, який спеціалізуватиметься на виробництві напівпрофесійної і професійної фотоапаратури, повідомляє Tech Tree.

Цифродзеркалка Alpha DSLR-A100 з 10,2-мегапіксельним сенсором була створена із застосуванням технологій компанії Konica Minolta, яка продала свій фотобізнес у січні 2006 року і передала свої розробки Sony.

Камера DSLR A100 має рівень світлочутливості до ISO 1600, а також устаткована системою стабілізації зображення Super SteadyShot. Автоматичне настроювання експозиції та кольору робитиме система Dynamic Range Optimizer (DRO).

Крім цього, під корпусом камери можна буде виявити процесор обробки зображень Bionz, який дасть змогу здійснювати зйомку з швидкістю до 3 кадрів на секунду. Елемента живлення камери повинно вистачити на 750 знімків.

Варто зазначити, що, на відміну від інших камер виробництва Sony, Alpha підтримуватиме роботу з різними типами карт пам`яті: CompactFlash Type I/II, Microdrive. Робота з Memory Stick PRO і Memory Stick PRO Duo здійснюватиметься за допомогою вхідного в комплект постачання адаптера.

Перша камера Alpha у варіанті Body з`явиться на прилавках в липні 2006 року за ціною в 900 доларів.

Лента.ру