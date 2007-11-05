У Японії запровадять систему супутникового стеження за держслужбовцями

Міністерство оборони Японії готується до введення системи супутникового стеження за своїми співробітниками.

Згідно із заявою офіційних представників міністерства, нова система дасть змогу здійснювати контроль за місцем перебування службовців не тільки в робочий, а й у вільний від роботи час.

За словами заступника міністра оборони Японії Кохея Масуди (Kohei Masuda), нововведення дозволить ефективніше відвертати загрозу терактів, а також "оперативно знаходити потрібних співробітників у разі надзвичайних ситуацій".

Відповідно до нових правил, службовці Міноборони будуть забезпечені мобільними телефонами із системою супутникової навігації GPS. Інформація про місце перебування співробітника цілодобово фіксуватиметься в центральній базі даних міністерства.

Нова система вже викликала незадоволення апарату службовців міністерства, представник якого заявив, що "співробітники не заслужили такого поводження, яке нагадує батьківський нагляд". У відповідь на це, міністр оборони Японії Сігеру Ісіба (Shigeru Ishiba) зазначив, що "незгодним з політикою міністерства буде запропоновано змінити місце роботи".

Справжньою причиною таких "жорстких" кроків джерела в міністерстві оборони називають недавній скандал з колишнім заступником керівника міністерства Такемасою Морією (Takemasa Moriya). Морія був знятий з посади після того, як стало відомо про його регулярні відвідини по вихідних майданчиків для гри в гольф за рахунок приватного оборонного підприємства.

РІА "Новости"