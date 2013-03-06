Українські школи отримали доступ до освітнього проекту Євросоюзу

Як повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні, відтепер ці країни будуть присутні у віртуальному просторі, в якому учні та вчителі шкіл матимуть змогу дізнатися більше про своїх колег та взяти участь в інтерактивних ініціативах (вивчення мов, удосконалення математичних знань тощо). Також цей проект надає можливість юнакам і дівчатам вивчати культури і традиції різних народів.

Коментуючи запуск «eTwinning Plus», єврокомісар з освіти, культури, багатомовності та молоді Андрулла Вассиліу назвала його «чудовим освітнім проектом, що має величезний потенціал для того, аби долати бар’єри».

Єврокомісар з розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле переконаний, що «активніша залученість ЄС у сферу середньої, вищої та професійно-технічної освіти допоможе країнам-партнерам – особливо молодому поколінню – бути краще підготовленими до економічних та соціальних проблем у регіоні сусідства ЄС».

«еTwinning Plus» є пілотним проектом, який було ініційовано як частину Європейської політики сусідства. Його мета – зміцнювати діалог з країнами-партнерами Євросоюзу на Сході.

Загальний бюджет проекту для країн-партнерів становить 834 тис. євро; з них 96 тис. євро передбачено для впровадження в Україні.

«eTwinning Plus» було започатковано у 2005 році. Проект об’єднує майже 200 тисяч вчителів та понад 100 тисяч школярів з 33 європейських країн (усі країни-члени ЄС, а також Ісландія, Швейцарія, Норвегія, Туреччина, Хорватія та Македонія).