Відень хоче перевершити європейські центри науки та високих технологій

Відень хоче перевершити провідні європейські центри у сфері наукових досліджень, високих технологій і інновацій, а також зміцнити свої позиції серед країн Центральної Європи, перетворившись на столицю наукових досліджень. З цією метою минулого тижня пройшла презентація стратегічного плану розвитку міста в галузі досліджень, технологій і інновацій (FTI) до 2015 року. Як повідомляє австрійське агентство APA-ZukunftWissen, на 2008 рік запланована реалізація трьох стартових проектів, загальна сума яких становитиме 14 мільйонів євро.

За словами заступника бургомістра Відня Ренати Браунера, програма має знайти конкретний відгук у компаній, представлених у місті. Голова австрійського відділення «Сіменс» Бригіті Едерер підхопила ініціативу міської влади і чекає від міста «Інноваційних запитів».

За допомогою стратегії FTI «Відень має перетворитися на центр наукових досліджень, високих технологій і інновацій», про це написано в стратегічному плані. При цьому конкретні наміри звучать так: кількість підприємств Відня, діяльність яких пов`язана з дослідженнями, збільшиться удвічі, досягнувши цифри 800. Частка дослідницьких робіт, що проводяться у Відні, яка 2006 року становила 3,13%, підніметься до 4%. Квота академіків, яка станом на 2004 рік була на рівні 16,4%, буде підвищена до 20%. Стратегічний документ був розроблений у рамках ініціативи «Відень мислить критеріями майбутнього», яка стартувала ще в листопаді минулого року.

Наступного року Відень збирається сконцентрувати свої зусилля на реалізації заходів, перш за все, по п`яти основних напрямках: гуманітарні ресурси, тематичні завдання, комунікація та публічність («Дослідження потрапляють в місто»), розвиток нових наукових досліджень і інновацій («Оранжерея досліджень і інновацій»), а також посилення позицій Відня як міжнародного дослідницького центру.

Перші конкретні кроки будуть зроблені вже в 2008 році, коли почнеться реалізація трьох стартових проектів. Почне діяти нова програма для стимулювання розвитку суспільних наук. У рамках ініціативи «Дослідження потрапляють в місто» запланований цілий комплекс заходів для розширення і поглиблення діалогу між організаціями і приватними особами, які зацікавлені в проведенні наукових досліджень, впровадженні нових технологій і інновацій. Третій стартовий проект проваджуватиме в життя директиви міста, відповідно, центру з розвитку інновацій і технологій, що стосуються виробничій сфері.

З 2009 року стартують проекти і в інших сферах діяльності, серед яких, наприклад, створення "Junior Groups" для підтримки молодих дослідників. Нині на австрійську столицю припадає близько 40% людей, зайнятих у дослідницькій сфері, що становить 1/5 загальної кількості населення країни. Згідно із стратегічним планом розвитку Відня, в місті розташовані 29% загальної кількості інноваційних дослідницьких установ країни.

РІА "Новости"