Україна братиме участь у Європейській супутниково-навігаційній системі

Рада міністрів з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики ЄС дійшла згоди щодо подальшого розвитку проекту GALILEO – Європейської супутникової навігаційної системи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено остаточно сьогодні.

26 країн-членів ЄС ще 29 листопада ввечері погодилася підтримати розвиток GALILEO за рахунок бюджетних коштів. Проти виступала лише Іспанія, яка вимагала розташування на своїй території наземного контрольного центру. Водночас, передбачалося, що в Іспанії працюватиме лише центр “безпеки життя”, націлений на надання допомоги в пошукових та рятувальних роботах.

Сьогодні віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Жак БАРРО повідомив журналістам, що Іспанія погодилася підтримати розвиток проекту після того, як міністри вирішили, що всі наземні центри працюватимуть в єдиній мережі. Крім центру в Іспанії, передбачається створити центри наземного контролю в Німеччині та Італії.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня Єврокомісія запропонувала запустити супутники в рамках реалізації програми GALILEO за рахунок бюджету ЄС. Пропозиціями передбачено запуск усіх 30 супутників за рахунок публічного сектору, і розвиток публічно-приватного партнерства вже на етапі експлуатації проекту.

Загальна вартість інфраструктури GALILEO становить 3,4 млрд. євро, з яких 1 млрд. євро вже використано.

22 березня Рада міністрів з питань транспорту ЄС ухвалила мандат Єврокомісії для вивчення можливих альтернативних шляхів реалізації проекту GALILEO, оскільки 8 європейських компаній, які були задіяні у проекті GALILEO - EADS, Alcatel-Lucent, Thales, Finmeccanica, Inmarsat, Hispasat, AENA та TeleOp – так і не змогли створити консорціум та розробити бізнес-план.

GALILEO – європейський проект супутникової системи навігації. Європейська система призначена для вирішення навігаційних завдань для будь-яких рухомих об`єктів з точністю близько 2 метрів.

Крім країн Європейського співтовариства, досягнуті домовленості на участь в проекті з Китаєм, Ізраїлем, Південною Кореєю та Україною. Планується, що Galileo увійде до ладу в 2010, коли на орбіту буде виведено всі 30 запланованих супутників (27 операційних і 3 резервних). Космічний сегмент буде доповнений наземною інфраструктурою, що включає два центри управління і глобальну мережу станцій передачі та прийому.