ЗМІ: Український геймер потрапив у десятку найбільш високооплачуваних у світі
16:52, 17 липня 2013Наука та IT
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Український геймер Данило "Dendi" Ішутін потрапив у ТОП-10 найбільш високооплачуваних у світі.
Данило Ішутін заробив 275,8 тис. доларів / Фото: re-game.ru
За 28 ігор, проведених за свою кар'єру, геймер заробив 275,8 тис. доларів, пише Обозреватель з посиланням на bybanner.com.
Рейтинг геймерів склав e-Sports Earnings. Перше місце в рейтингу належить американцеві Джонатану "Fatal1ty" Венделу, який впритул наблизився до півмільйона - за свою кар'єру він зміг заробити 454,5 тис. доларів.На тему: Хакери намагалися продати в Києві банківський вірус
Місця з другого по шосте завоювали представники Південної Кореї, найбільш успішний з яких - Lee "Flash" Young Ho - заробив 437,1 тис. доларів за участь в 40 іграх.
Українець у ТОП-10 посів сьоме місце.
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