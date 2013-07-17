ЗМІ: Український геймер потрапив у десятку найбільш високооплачуваних у світі

За 28 ігор, проведених за свою кар'єру, геймер заробив 275,8 тис. доларів, пише Обозреватель з посиланням на bybanner.com.

Рейтинг геймерів склав e-Sports Earnings. Перше місце в рейтингу належить американцеві Джонатану "Fatal1ty" Венделу, який впритул наблизився до півмільйона - за свою кар'єру він зміг заробити 454,5 тис. доларів.

Місця з другого по шосте завоювали представники Південної Кореї, найбільш успішний з яких - Lee "Flash" Young Ho - заробив 437,1 тис. доларів за участь в 40 іграх.

Українець у ТОП-10 посів сьоме місце.