Голосовий пошук Google для комп'ютерів запрацював українською

Про це повідомляє компанія «Google Україна» в своєму офіційному блозі.

Згідно з повідомленням, відтепер при відкритті сторінки пошуку Google у полі пошуку відображається мікрофон. Щоб розпочати роботу з голосовим пошуком Google у браузері Chrome, потрібно натиснути на зображення мікрофону і сказати вголос те, що хочете знайти. При цьому потрібно надати дозвіл пошуку Google на використання мікрофону комп'ютера користувача.

Як повідомляв УНІАН, з 2 липня голосовий пошук Google українською мовою став доступний для мобільних пристроїв на базі Android. Крім того, голосовий пошук доступний для мобільних карт Google і навігації. Найближчим часом голосовий пошук Google також стане доступним для iPhone.

У цілому голосовий пошук Google є доступним на мобільних пристроях і комп'ютерах вже для 140 млн осіб, які розмовляють 48 мовами у 50 країнах світу.

Довідка УНІАН. Заснована у 1998 році компанія Google є однією з провідних веб-корпорацій у світі, зокрема, володіє найвідомішим однойменним пошуковиком. Штаб-квартира корпорації Google розташована у Кремнієвій долині в США, представництва компанії розташовані у Північній Америці, Європі і Азії. У 2012 році дохід Google становив 50,17 млрд дол., чистий прибуток – 10,74 млрд дол. В Україні працює представництво компанії «Google Україна».