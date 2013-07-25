У Яндексі спростували інформацію про смерть засновника компанії

"До нас надійшла інформація, що Ілля підключений до апарату штучного життєзабезпечення. Раніше вночі сім'я Іллі повідомила, що він помер. Зараз ми чекаємо офіційної інформації", - сказав Digit.ru офіційний представник "Яндекса" Очир Манджиков.

Вранці в п'ятницю Волож у блозі повідомляв про смерть Сегаловича.