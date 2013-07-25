У Яндексі спростували інформацію про смерть засновника компанії
16:23, 25 липня 2013Наука та IT
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Співзасновник "Яндекса" Ілля Сегалович, про смерть якого в четвер вранці повідомив гендиректор компанії Аркадій Волож, не помер, він підключений до апарату штучного життєзабезпечення.
Ілля Сегалович
"До нас надійшла інформація, що Ілля підключений до апарату штучного життєзабезпечення. Раніше вночі сім'я Іллі повідомила, що він помер. Зараз ми чекаємо офіційної інформації", - сказав Digit.ru офіційний представник "Яндекса" Очир Манджиков.
Вранці в п'ятницю Волож у блозі повідомляв про смерть Сегаловича.
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